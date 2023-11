Sistema de saúde atingiu "ponto sem retorno" em Gaza

O Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) exigiu hoje que a destruição de hospitais na Faixa de Gaza termine, alertando que o sistema de saúde atingiu um "ponto sem retorno", o que ameaça milhares de vidas.

"A destruição dos hospitais em Gaza está a tornar-se intolerável e tem de parar. As vidas de milhares de civis, pacientes e pessoal médico estão em perigo", afirmou William Schomburg, chefe da subdelegação do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) em Gaza, em comunicado.

Israel e o Hamas entraram hoje no 35.º dia de guerra, com as forças israelitas a penetrar cada vez mais na cidade de Gaza e na zona norte do enclave, com milhares de civis palestinianos a continuarem a ser forçados a deslocar-se para sul.

Mais de 1.400 pessoas, maioritariamente civis, foram mortas em Israel desde o início da guerra desencadeada por um ataque violento sem precedentes do Hamas - movimento islamita considerado terrorista pela União Europeia e EUA - em solo israelita em 07 de outubro, segundo as autoridades israelitas.

O Hamas elevou hoje para mais de 11 mil os mortos causados pelos bombardeamentos israelitas em Gaza, bem como perto de 27.500 feridos.