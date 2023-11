Fragata 'Corte-Real segue navio de guerra da Federação Russa

A Marinha Portuguesa está a acompanhar, através da fragata 'Corte-Real', o navio de guerra da Federação Russa, o 'Admiral Grigorovich', anunciou hoje em nota oficial.

"​​​​Este acompanhamento teve início no dia 2 de Novembro, através da permanente monitorização do Centro de Operações Marítimas, que tem vindo a seguir o navio", refere. "No dia 8 de novembro, após entrada na Zona Económica Exclusiva de Portugal continental, foi também empenhado o NRP Corte-Real que se encontra a acompanhar o navio russo durante todo o trânsito nas águas sob jurisdição nacional", explica.

Garantindo que "a Marinha Portuguesa, através da permanente monitorização realizada pelo Centro de Operações Marítimas, garante uma vigilância ativa continua das áreas sobre soberania ou jurisdição nacional", assegura, acrescentando que "servindo Portugal no mar, a Marinha continuará a monitorizar e a acompanhar a passagem deste tipo de navios, efetuando a patrulha permanente dos espaços marítimos sob soberania ou jurisdição nacional de modo a garantir que não são realizadas quaisquer atividades lesivas para o País e a promover e proteger os interesses de Portugal no e através do mar".