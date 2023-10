Deputados do PS que são professores "deviam ter vergonha na cara"

O secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira, considerou hoje que os deputados socialistas na Assembleia da República, que são docentes e votaram "contra os seus colegas", na passada quarta-feira, deviam "ter vergonha na cara".

"É lamentável que alguns colegas nossos, que são deputados do Partido Socialista (PS), tenham conseguido votar contra os seus colegas, esquecendo-se que se estivessem nas escolas, era o salário dos colegas que eles tinham", referiu.

O PS chumbou na quarta-feira, no parlamento, todas as iniciativas legislativas que propunham a recuperação faseada do tempo de serviço de professores, uma das principais reivindicações dos docentes.

"Pensarem que desta forma, absolutamente vergonhosa, vão conseguir continuar a ser alimentados por um aparelho que os mantém como deputados, deviam ter vergonha na cara esses professores que são deputados desse partido", acrescentou à entrada do Centro Escolar Norton de Matos, em Coimbra, em dia de greve nacional de professores e educadores.