China puniu 405.000 funcionários por corrupção nos primeiros nove meses do ano

A China puniu cerca de 405 mil funcionários por corrupção entre janeiro e setembro deste ano, informou hoje a Comissão Central de Disciplina e Supervisão, o órgão máximo anticorrupção do Partido Comunista Chinês (PCC).

Entre os punidos, 34 são altos quadros a nível provincial ou ministerial, de acordo com um comunicado publicado no portal oficial da instituição.

As autoridades disciplinares também reforçaram o seu trabalho de inspeção sobre a "implementação de políticas que apoiam o interesse público" e puniram "atos de desvio de fundos, apropriação indevida, falsificação e extorsão", segundo o comunicado.

Entre os casos de maior destaque este ano estão Zhou Jiangyong, o ex-secretário do PCC na cidade de Hangzhou que foi punido com pena de morte suspensa por aceitar subornos, e Fan Yifei, ex-vice-governador do Banco do Povo da China (banco central), também suspeito de receber subornos.

Após ascender ao poder, em 2012, o secretário-geral do PCC, Xi Jinping, lançou uma campanha anticorrupção, considerada a mais persistente e ampla na história da República Popular.

A campanha levou à punição de milhões de funcionários e revelou grandes casos de corrupção, mas alguns críticos sugeriram que também está a ser usada para destruir as carreiras de rivais políticos de Xi.