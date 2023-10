Multidão invade aeroporto no Daguestão para procurar israelitas em voo proveniente de Telavive

Dezenas de pessoas invadiram hoje o aeroporto de Makhachkala, capital da região russa do Daguestão, e causaram alguns distúrbios depois de saberem da chegada de um avião proveniente de Israel.

Segundo a agência France-Presse, os distúrbios aconteceram depois de um avião proveniente de Telavive, com destino a Moscovo, ter feito uma escala em Makhachkala. Ao anúncio da chegada do aparelho, dezenas de homens invadiram a pista e o terminal do aeroporto, com a intenção de verificar passaportes dos passageiros à procura de cidadãos israelitas.

No Daguestão, que pertence à Rússia, a população é predominantemente muçulmana. As autoridades do Daguestão anunciaram que a situação estava "sob controlo", mas o aeroporto acabou por ser encerrado e os voos foram redirecionados para outros locais. Em comunicado, o governo de Israel apelou à Rússia que "proteja todos os cidadãos israelitas e todos os judeus" e disse que encara com seriedade todas as "tentativas de ataque a cidadãos israelitas e a judeus em todo o mundo".

O grupo islamita palestiniano Hamas atacou Israel no dia 07 de outubro, provocando a morte de mais de 1.400 pessoas, na maioria civis, segundo as autoridades. Mais de 200 pessoas foram sequestradas e permanecem nas mãos do grupo islamita desde então. Após o ataque, Israel respondeu com bombardeamentos e incursões terrestres na Faixa de Gaza, que é controlada pelo Hamas. Desde o início da guerra, mais de 8.000 pessoas morreram em Gaza, devido aos bombardeamentos que Israel realizou desde há três semanas, segundo o Ministério da Saúde do grupo islamita palestiniano Hamas.