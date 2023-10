Marcelo declara apoio à adesão da Moldova à UE e tenciona visitar país em breve

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, declarou hoje apoio em nome de Portugal à pretensão da Moldova de aderir à União Europeia e anunciou a intenção de visitar este país em breve.

Marcelo Rebelo de Sousa falava no Palácio de Belém, em Lisboa, numa conferência de imprensa conjunta com a Presidente da Moldova, Maia Sandu, que hoje recebeu, no início da sua visita de Estado a Portugal.

Sobre a candidatura da República da Moldova à União Europeia, o chefe de Estado declarou, em inglês: "Portugal apoia este sonho vosso".

"Portugal apoia a pretensão da Moldova de poder -- respeitando o juízo de mérito de cada uma das candidaturas -- aceder à União Europeia. É um sonho e uma intenção política, mas também económica e social", reforçou, depois, em português.

Para o Presidente da República, o pedido de adesão da Moldova constitui "uma opção muito, muito importante para o equilíbrio de poderes na Europa, para a segurança na Europa".

Sobre o processo de candidatura, acrescentou: "O que já foi atingido pela Moldova faz-nos ser otimistas".

Agradecendo um convite da sua homóloga para visitar a Moldova, o Marcelo Rebelo de Sousa manifestou a intenção de concretizar essa visita "ainda neste mês ou no começo do próximo", para "recuperar o tempo perdido no passado" nas relações bilaterais.

Segundo o chefe de Estado português, Portugal e a Moldova podem aprofundar a cooperação em setores como a educação, ciência e tecnologia, infraestrutura e obras públicas, transição energética e digital.

Dirigindo-se a Maia Sandu, Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu "o papel da comunidade moldova em Portugal, mais de 30 mil, mais de 1% da população do Estado, integrados, nalguns casos, entre 15 e 20 anos", que apontou como "exemplo notável de integração e de participação na criação de crescimento e de justiça em Portugal".

Nesta conferência de imprensa conjunta, o Presidente da República reiterou a posição de Portugal de apoio à Ucrânia contra a Federação Russa e elogiou "a coragem e determinação" da Moldova "na posição difícil da região em que se encontra", tão "perto da guerra".

A República da Moldova, país que faz fronteira com a Ucrânia e com a Roménia, apresentou em março de 2022 um pedido formal de adesão à União Europeia, decisão que se seguiu à invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro desse ano.

Em junho de 2022, foi concedido à Moldova o estatuto de país candidato à União Europeia.