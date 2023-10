Sintac pede actualização salarial de 7% na ANA

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac) pediu uma atualização salarial de 7% na ANA -- Aeroportos de Portugal e um subsídio de refeição de 220 euros em todos os aeroportos, segundo um comunicado.

O sindicato disse que "tendo em conta a inflação sentida em 2022 e 2023 e perante as dificuldades sentidas por todos os trabalhadores" será mais do "que justo um aumento salarial para repor o poder de compra perdido com a inflação", realçando que estes "têm sido o principal pilar para os excelentes resultados que a ANA/Vinci tem vindo a apresentar".

O Sintac apontou uma perda de rendimento real dos trabalhadores que "urge colmatar, ainda mais, quando os resultados da ANA têm sido excecionais" e não tendo havido "a compensação devida nos últimos aumentos", destacou.

O sindicato referiu ainda que em termos da economia portuguesa prevê-se "um crescimento económico para 2023 superior à média europeia, em grande parte catapultado pelos resultados do turismo, no qual a aviação se enquadra".

Assim, perante estes dados macro e microeconómicos, o Sintac apresentou uma proposta para o ano de 2024, que passa por uma "atualização salarial de 7% na tabela salarial e cláusulas indexantes" e de "7% do regime de disponibilidade e assistência", bem como por um "subsídio de refeição no valor de 220 euros para todos os aeroportos".