UE vai organizar em breve conferência para a paz no Médio Oriente

A União Europeia (UE) vai organizar uma conferência para a paz no Médio Oriente "a realizar-se em breve", anunciou hoje o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, no final do primeiro dia de cimeira.

"Conversámos muito sobre o nosso compromisso de uma solução de dois Estados. Durante a reunião decidimos acordar o desejo europeu de organizar uma conferência europeia da paz, a realizar-se em breve [...], queremos reafirmar a nossa unidade para enviar uma mensagem aos nossos cidadãos e ao resto do mundo, baseada nos nossos valores, nos tratados e valores fundamentais", disse Charles Michel, em conferência de imprensa conjunta com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Bruxelas.

O presidente do Conselho acrescentou que os 27 concordaram na necessidade de "combater a islamofobia e qualquer tipo de discriminação".

Em simultâneo, os chefes de Estado e de Governo analisaram como podem "reagir e agir nas próximas semanas", sobretudo em "termos humanitários": "Pode ser comida, pode ser eletricidade, medicamentos, estamos comprometidos com isso".

A proposta foi apresentada na quinta-feira aos líderes europeus pelo Governo espanhol, interinamente liderado por Pedro Sánchez, que propôs a organização de uma conferência que permita encontrar uma solução para resolver o conflito com mais de sete décadas, baseada na solução dos dois Estados (Palestina e Israel), defendida pela UE.

Charles Michel acrescentou que os líderes reafirmaram a "forte condenação" do ataque perpetrado pelo movimento islamita Hamas no dia 07 de outubro, e o direito de Israel à sua defesa e em acabar com as capacidades militares do Hamas, mas tendo sempre em conta a lei humanitária internacional, que obriga à tentativa de preservação de civis apanhados no meio do conflito.