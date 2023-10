PR chinês quer levar "mais estabilidade" ao Médio Oriente

O Presidente chinês, Xi Jinping, afirmou hoje, durante um encontro em Pequim com o primeiro-ministro egípcio, Mustafa al-Madbully, que a China pretende "levar mais estabilidade" ao Médio Oriente, noticiou a agência de notícias oficial.

"A China está disposta a trabalhar com o Egito para trazer maior certeza e estabilidade à região e ao mundo", afirmou o chefe de Estado chinês, de acordo com a Xinhua, no contexto da guerra entre Israel e o movimento islamita Hamas.

A 07 de outubro, o Hamas, no poder na Faixa de Gaza desde 2007, desencadeou um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação "Tempestade al-Aqsa", com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de rebeldes armados por terra, mar e ar.

Em resposta, Israel bombardeou a partir do ar várias instalações do Hamas naquele território palestiniano, numa operação que batizou como "Espadas de Ferro".

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou guerra ao Hamas, classificado como movimento terrorista por Israel, Estados Unidos, UE, entre outros.

O ataque do Hamas causou 1.400 mortos em Israel, enquanto a resposta israelita fez pelo menos 3.478 mortos na Faixa de Gaza, nos dois lados na maioria civis, de acordo com as autoridades locais.