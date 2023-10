Rússia pede a Israel provas de inocência do ataque a hospital de Gaza

O ataque a um hospital de Gaza que matou centenas de pessoas é "um crime" e um "ato de desumanização", afirmou hoje a porta-voz da diplomacia russa, pedindo a Israel, que nega qualquer responsabilidade, que prove a sua inocência.

"Vemos neste momento um desejo [por parte de Israel] de se distanciar de qualquer responsabilidade. Se esta tentativa constitui uma intenção séria (...) de provar a sua inocência (...), então os factos devem ser apresentados", defendeu Maria Zakharova.

A porta-voz russa pediu aos Estados Unidos e a Israel que forneçam imagens de satélite para investigar a origem do ataque, acusando os governos ocidentais de darem a impressão, nas suas reações, de que "o ataque aconteceu por si só".

A explosão, pela qual Israel e os palestinianos se culpam mutuamente, fez centenas de mortos e provocou condenações internacionais e manifestações em todo o mundo muçulmano.

O movimento islamita Hamas, no poder em Gaza, acusou Israel de estar na origem deste ataque de terça-feira à noite, que o exército israelita atribuiu a um ataque fracassado de foguetes da Jihad Islâmica, outro grupo armado palestiniano, 11 dias depois do início da guerra desencadeada por um ataque-surpresa sem precedentes do Hamas a Israel.

O exército israelita afirmou hoje que tinha provas da responsabilidade da Jihad Islâmica "baseadas em informações, sistemas operacionais e imagens aéreas, todas verificadas", segundo o porta-voz militar, Daniel Hagari.