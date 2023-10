Mais de três mil mortos em Gaza sem balanço de ataque a hospital

A ONU elevou hoje para mais de três mil o número de mortos na Faixa de Gaza desde que Israel respondeu ao ataque do Hamas de 07 de outubro com o bombardeamento do enclave palestiniano.

Numa atualização diária sobre o conflito, o Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU (OCHA, na sigla inglesa) disse que não conseguiu contabilizar as vítimas do ataque ao hospital Al Ahli, na terça-feira.

As autoridades de saúde do território controlado pelo grupo islamita Hamas disseram que o ataque ao hospital provocou pelo menos 500 mortos.

Israel negou ter sido responsável pela explosão no hospital situado no norte de Gaza, que atribuiu à milícia palestiniana Jihad Islâmica.

O OCHA disse que 853 crianças estão entre os mais de três mil mortos contabilizados na Faixa de Gaza, segundo a agência espanhola EFE.

Os bombardeamentos israelitas por terra, mar e ar mataram 192 pessoas no último dia, antes do ataque ao hospital Al Ahli, disse a ONU.

"Centenas de vítimas adicionais podem estar presas nos escombros", admitiu o gabinete de coordenação humanitária, que teme que os corpos possam causar epidemias e problemas ambientais.

A ONU também manteve o número de deslocados internos em Gaza em mais de um milhão, dos quais cerca de 352 mil permanecem em escolas no centro e no sul do território geridas pela missão da organização.

Segundo a ONU, foram atacadas zonas do sul de Gaza para onde as autoridades israelitas tinham ordenado que se deslocassem os refugiados, o que criou o caos e levou famílias a regressar a zonas mais a norte.

A Faixa de Gaza sofreu sete dias de falta total de eletricidade, o que reduziu ao mínimo as operações em muitos hospitais, acrescentou.

A atual guerra entre Israel e o Hamas começou em 07 de outubro, quando operacionais do grupo palestiniano fizeram uma incursão sem precedentes em território israelita e mataram mais de 1.400 pessoas, segundo as autoridades de Telavive.