Autocarro em fuga no Brasil provoca pelo menos sete mortos e 18 feridos

Pelo menos sete pessoas morreram e outras 18 ficaram feridas, quatro das quais em estado grave, num acidente provocado por um autocarro que fugia de agentes da autoridade perto de Brasília, anunciaram as autoridades brasileiras.

A Polícia Civil do Distrito Federal de Brasília atualizou hoje as informações sobre o acidente ocorrido sábado à noite, quando um autocarro de passageiros tentava fugir às autoridades, indicando que quatro pessoas morreram no local do acidente e outras três morreram no hospital.

De acordo com a agência de notícias EFE, que cita os serviços de saúde nacionais, 14 feridos, que no sábado foram levados para vários hospitais com ferimentos ligeiros, receberam alta hoje.

O acidente ocorreu após o autocarro ter sido mandado parar pela polícia, que, na operação de fiscalização constatou que o veículo não estava autorizado a transportar passageiros, não tinha seguro obrigatório e que os pneus não estavam em boas condições.

Os agentes decidiram que o autocarro teria de ser escoltado até ao terminal de Taguatinga, para deixar os passageiros, e que depois seria levado para uma esquadra.

No entanto, o condutor do autocarro tentou fugir, mas, devido ao excesso de velocidade, acabou por perder o controlo e o veículo capotou.

Várias testemunhas dizem que o condutor estava a seguir indicações do proprietário do veículo, que, num carro particular, conseguiu obstruir a escolta policial para facilitar a fuga.

A autoridade de segurança rodoviária emitiu, entretanto, um comunicado garantindo que não houve qualquer perseguição por parte dos agentes que escoltavam o autocarro e que estavam a fazer o seu trabalho para que os passageiros pudessem ficar no terminal mais próximo.

A EFE acrescenta que tanto o proprietário do autocarro como o motorista foram detidos hoje de madrugada.