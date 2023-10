Mau tempo atinge Norte da Europa e provoca duas mortes na Escócia

Ventos fortes e inundações foram registados nas últimas horas em vários países do norte da Europa, uma consequência da tempestade Babet que também atingiu a Escócia, onde já foram contabilizadas duas vítimas mortais.

Prevê-se que os ventos atingiam hoje fortemente a parte oriental da península dinamarquesa da Jutlândia e as ilhas dinamarquesas no Mar Báltico. Mas, a parte norte das Ilhas Britânicas, o sul da Suécia e da Noruega e o norte da Alemanha também estão no caminho da tempestade, denominada Babet pelo serviço de meteorologia do Reino Unido, o Met Office.

Hoje, as autoridades meteorológicas do Reino Unido emitiram um novo alerta vermelho para partes do leste da Escócia, alertando para o risco de novas inundações durante o dia de sábado.

Na quinta-feira, uma mulher de 57 anos morreu, depois de ser arrastada para um rio na região de Angus, Escócia, onde 400 casas foram evacuadas.

Um homem de 56 anos também morreu quando a sua carrinha foi atingida pela queda de uma árvore na mesma zona.

As previsões apontam que a intensidade das chuvas deve diminuir nas próximas horas na Escócia, mas os serviços de emergência estão a alertar que os rios ainda podem subir e ultrapassar as barreiras contra inundações.

Na quinta-feira, as autoridades britânicas emitiram um raro alerta vermelho -- o nível mais alto -- para algumas partes da Escócia, prevendo "chuvas excecionais" e um "perigo para a vida devido a enchentes profundas ou de fluxo rápido".

Na rede social X (antigo Twitter), o Instituto Meteorológico dinamarquês disse, por sua vez, que espera que os níveis da água "ultrapassem os mais graves níveis em 100 anos em vários lugares".

A polícia do sul da Dinamarca -- a região dinamarquesa que deverá ser a mais atingida pela intempérie -- disse que vários troços de estradas em zonas baixas foram inundados e algumas árvores caíram.

Na vizinha Suécia, os meteorologistas alertaram para o risco de inundações que podem condicionar o acesso a estradas e o tráfego ferroviário ao longo da costa sul do país escandinavo.

As autoridades suecas dos transportes suspenderam os serviços de várias linhas de comboio e de autocarro no sul do país, o que levou o operador do sistema de trânsito local a recomendar "evitar viagens em transportes públicos".

Na Alemanha, algumas ruas e praças foram inundadas nas cidades de Flensburg, Kiel e Wismar, na costa do Báltico.