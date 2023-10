Cinco combatentes do Hezbollah mortos, aumenta tensão fronteiriça

Cinco militantes do Hezbollah foram hoje mortos na fronteira israelo-libanesa, o maior número num só dia desde que começaram os confrontos entre o grupo xiita libanês e o exército israelita, a 08 deste mês.

As forças israelitas e os grupos armados no Líbano têm-se envolvido numa série de escaramuças de baixa intensidade desde o início da última guerra em Gaza, desencadeada um dia antes com o ataque a Israel por combatentes do movimento islamita Hamas.

A escalada surge no meio de receios de que a guerra possa alastrar ao Líbano, onde os xiitas do Hezbollah, pró-iraniano, manifestaram forte apoio ao Hamas, movimento que governa a Faixa de Gaza desde 2007 e que é considerado como um "grupo terrorista" pela União Europeia (UE) e pelos Estados Unidos, além de Israel.

Israel considera o grupo fortemente armado do Líbano como a sua maior ameaça, tendo afirmado que uma incursão terrestre na Faixa de Gaza bloqueada conduziria a uma escalada.

Até à data, as trocas de disparos de artilharia entre o Hezbollah e Israel têm-se limitado a várias cidades ao longo da fronteira, mas Telavive avisou que, se o movimento pró-iraniano abrir uma nova frente de combate, todo o Líbano sofrerá as consequências.

Em 2006, Israel e o Hezbollah travaram uma guerra de um mês que terminou num impasse.

Desde então, além de confrontos esporádicos e de uma escalada na retórica, o poderio militar do Hezbollah aumentou significativamente e este movimento tornou-se um ator fundamental na Síria, no Iraque e noutros locais da região.

A comunidade internacional tem-se esforçado por evitar que a guerra se estenda ao Líbano e, possivelmente, ao resto da região.