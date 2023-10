Biden encontra-se com von der Leyen e Michel na sexta-feira em Washington

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) vai encontrar-se com os presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu na sexta-feira, anunciou hoje a Secretária do Tesouro norte-americana.

Janet Yellen fez o anúncio durante uma conferência de imprensa conjunta com o presidente do Eurogrupo, Paschal Donohoe, no Luxemburgo.

A Secretária do Tesouro dos EUA não adiantou pormenores sobre a reunião entre o democrata Joe Biden, Ursula von der Leyen e Charles Michel.

Contudo, o 'site' Politico avança que a reunião vai realizar-se em Washington D.C.