Von der Leyen diz que ataque do Hamas é "um acto de guerra"

A presidente da Comissão Europeia defendeu hoje que os ataques perpetrados pelo Hamas são "um ato de guerra" e que a União Europeia (UE) apoia "totalmente o direito de Israel à sua defesa".

"Na madrugada do Sabat, no último sábado, o mundo inteiro acordou em terror. O ataque terrorista do Hamas é um ato de guerra. E nós apoiamos totalmente o direito de Israel à sua defesa", escreveu Ursula von der Leyen na rede social X (antigo Twitter).

Ursula von der Leyen acrescentou que a UE "está com Israel nesta tragédia".