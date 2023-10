Chuvas fortes no norte de Portugal continental provocam 223 inundações

As chuvas fortes que caíram no norte do país entre a noite de sexta-feira e madrugada de hoje provocaram 294 ocorrências, incluindo 223 inundações em habitações e estradas, informou fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Segundo a mesma fonte, os distritos mais afetados foram os de Braga, Viana do Castelo e Porto.

Entre as 18:30 de sexta-feira e as 7:30 de hoje foram registadas 294 ocorrências que envolveram 1.009 operacionais e 339 meios terrestres, precisou a fonte.