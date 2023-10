Inverno 23/24 terá em funcionamento pleno 27 de 41 maternidades em Portugal continental

A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) anunciou que entre hoje e 31 de janeiro de 2024 haverá em Portugal continental 27 maternidades em funcionamento pleno, de um total de 41.

No programa "Nascer em Segurança no SNS Inverno 23/24", divulgado hoje pela DE-SNS há também 10 maternidades com dias de encerramento agendados, três maternidades que pertencem ao setor privado e uma, a maternidade do hospital Santa Maria, deslocalizada devido a obras.

Segundo informação divulgada pela DE-SNS, a região Norte terá 13 maternidades em funcionamento pleno, a região centro terá seis em funcionamento pleno e uma com dias de encerramento agendados e a região de Lisboa e Vale do Tejo terá quatro maternidades a funcionar em pleno, oito com dias de encerramento agendados, uma maternidade deslocalizada por obras e três maternidades do setor privado, em regime de convenção com o SNS, com orientação de grávidas a ser efetuado pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes do INEM.

O Alentejo mantém as três maternidades existentes na região a funcionar em pleno e a região do Algarve terá uma urgência em funcionamento pleno, em pelo menos um dos polos, Faro ou Portimão.

O calendário de funcionamento das maternidades entre hoje e 31 de janeiro de 2024 está disponível em https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2023/10/CARTAZ-MATERNIDADES_OUTUBRO-A-JANEIRO_1700.pdf.

A DE-SNS reitera a importância de as grávidas contactarem a linha SNS 24 (808 24 24 24) antes de recorrerem a unidades de saúde, sublinhando que em situações de emergência deve ser contactado o 112.