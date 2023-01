Edição da BTL de 2023 já tem 90% do espaço contratado

Cerca de 90% do espaço da 33.ª edição da BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa já está contratado, anunciou hoje em comunicado a organização do evento, que vai decorrer entre 01 e 05 de março.

Para o diretor-geral adjunto da Lisboa Feiras Congressos e Eventos, Pedro Braga, esta adesão à BTL 2023 é "um claro sinal do entusiasmo do setor por um novo ano, em que o turismo volta a ser celebrado sem restrições" e em que se espera que a BTL ultrapasse os números de 2022 tanto em número de expositores como de visitantes.

Entre os objetivos da edição deste ano da BTL está o reforço da diversidade nas diferentes áreas da oferta nacional, com a aposta a centrar-se ainda na oferta turística LGBTI+, segmento cuja procura tem vindo a crescer em Portugal, segundo adianta a mesma informação.

Outra das apostas é o 'hosted buyers' internacionais, um programa que visa apoiar a vinda de compradores internacionais com interesse específico no destino Portugal e que conta em 2023 com a presença de 26 mercados de origem e com cerca de 125 'hosted buyers'.

Em destaque estará ainda a Bolsa de Formação e Empregabilidade da BTL que tem por objetivo dinamizar o mercado de trabalho no setor, aproximando os empregadores e os candidatos, e procura contribuir para mitigar o problema de falta de mão de obra qualificada no setor do turismo.