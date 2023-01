Papa Francisco denuncia "colonialismo económico" reinante em África

O Papa Francisco criticou hoje de forma veemente o "colonialismo económico" desencadeado em África e na República Democrática do Congo (RDCongo), no primeiro dia da sua visita a este país africano.

"Tirem as mãos da República Democrática do Congo, tirem as mãos da África! Parem de sufocar África: não é uma mina a ser explorada, nem uma terra a ser saqueada", declarou o Papa Francisco, sob aplausos, diante das autoridades e do corpo diplomático, no palácio presidencial em Kinshasa.

O Papa Francisco chegou hoje a Kinshasa, na primeira etapa de uma viagem de sete dias que o levará também ao Sudão do Sul.

A 40.ª viagem internacional de Francisco, de 86 anos, que se antevê como particularmente desafiante devido aos seus problemas de mobilidade, esteve agendada para julho do ano passado, mas uma dor no joelho provocou o seu adiamento e, desde então, a situação de segurança na região tornou-se mais complicada em ambos os países.