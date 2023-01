Porto de Leixões registou 112 escalas de navios de cruzeiro em 2022

O Porto de Leixões registou, no último ano, "um novo máximo" com 112 escalas de navios de cruzeiro nos dois terminais dedicados, que fizeram chegar ao Porto e à região Norte 108.626 passageiros, foi hoje revelado.

Em comunicado, a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) afirma que, em 2022, o Porto de Leixões registou "um novo máximo" ao nível das escalas de navio de cruzeiro, ao contabilizar 112 escalas e superar as 101 registadas em 2018 e 2019.

No último ano, o movimento de passageiros naquele porto foi 22,5% superior ao registado em 2019 e "apenas inferior" ao registado em 2018, "tornando-se assim o 2.º melhor ano de sempre para a atividade".

"De lembrar que 2022 foi o ano de retoma da atividade depois de quase dois anos parado pela pandemia", refere a APDL, lembrando que o inicio do ano, os navios apenas navegavam com um terço da sua capacidade por motivos de segurança.

Segundo a APDL, o valor GT registado em 2022 supera os seis milhões, "números nunca antes alcançados".

"Esta evolução está relacionada com a dimensão dos navios que nos visitam, pois Leixões recebeu navios de maior porte face ao registado nos últimos anos", refere, notando que o crescimento do GT dos navios de cruzeiro foi "de quase 56% comparativamente com 2019 e de 33% comparativamente com 2018".

No comunicado, a APDL realça ainda as 22 escalas inaugurais registadas no último ano, assim como as seis operações de 'turnaround', operações que envolveram o final de uma determinada viagem e o início de outra naquele porto, com as operações de desembarque e embarque associadas.