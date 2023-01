Primeiro-ministro grego confirma eleições gerais na Primavera

O primeiro-ministro da Grécia, Kiriakos Mitsotakis, confirmou ontem que as eleições gerais no país se realizam na primavera, depois de fontes do Governo terem avançado que as eleições seriam convocadas "a partir de abril".

"Deixamos para trás três anos e meio de Governo. Os cidadãos sabem o que fizemos bem e o que fizemos mal, mas, acima de tudo, sabem as grandes crises que enfrentamos efetivamente", referiu, durante uma conferência de imprensa na cidade de Alexandrópolis, na Grécia.

O líder do partido Nova Democracia, que está à frente nas últimas sondagens, acrescentou que pretende concorrer em Evros, cuja capital é Alexandroupoli, por motivos simbólicos relacionados com a migração.

Em 2020, dezenas de milhares de requerentes de asilo tentaram entrar na União Europeia através da fronteira terrestre da Grécia com a Turquia em Evros, depois de Ancara anunciar que não impediria mais os migrantes de a tentar atravessar.