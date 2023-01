Leopardo-nebuloso escapou do Jardim Zoológico de Dallas nos EUA

O Jardim Zoológico de Dallas, no Estado norte-americano do Texas, foi encerrado na sexta-feira para que as suas equipas, auxiliadas pela polícia equipada com 'drones', possam encontrar um leopardo-nebuloso que escapou do seu recinto.

"Se encontrar um felino maior que um gato doméstico, mas menor que um lince, pedimos que nos informe", destacou Harrison Edell, funcionário do zoológico do Texas, acrescentando que aceitam "qualquer tipo de dica".

A fugitiva, de quatro anos, que pesa entre 9 e 11 quilos, "não representa uma ameaça para os humanos", garantiu.

"Se [o felino] estiver com medo, provavelmente vai subir a uma árvore, ficar longe das pessoas, perseguir alguns esquilos e pássaros e tentar não ser notada", adiantou ainda este trabalhador do zoológico.

Funcionários do jardim zoológico descobriram que Nova tinha fugido por um buraco na cerca, durante uma inspeção ao recinto que divide com a sua irmã, Luna.

"Provavelmente subiu para as árvores e não desceu. Então estamos agarrados aos nossos binóculos. Não achamos que tenha ido para muito longe", apontou Harrison Edell.

A mesma fonte explicou que a polícia de Dallas está a auxiliar nas buscas, empenhando 'drones' com infravermelhos para examinar as copas das árvores.

No caso de um encontro inesperado com esta fêmea, o funcionário do zoológico alertou que é importante não tentar agarrá-la.

"Este animal tem um conjunto completo de garras e presas. Não é uma gata doméstica, ainda é um animal selvagem", vincou.

Os leopardos-nebulosos vivem na natureza nos Himalaias e em partes do Sudeste Asiático e na China.

Outros animais já escaparam de recintos do Zoológico de Dallas em outras ocasições, sendo que o mais notável ocorreu em 2004, quando um gorila de 154 quilos, chamado Jabari, pulou um muro e causou pânico durante 40 minutos, ferindo três pessoas, até que a polícia disparar e matar o animal.