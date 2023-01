Banco Mundial baixa para 1,7% previsão de crescimento mundial em 2023

O Banco Mundial reviu em baixa as suas previsões de crescimento mundial para 2023, antecipando que seja de 1,7% contra 3% em junho passado, devido à inflação, à subida das taxas de juro e à guerra na Ucrânia.

No relatório sobre as perspetivas económicas mundiais, a instituição reviu as previsões para a quase totalidade dos países desenvolvidos e para quase 70% dos países emergentes ou em desenvolvimento, com um crescimento fraco nos Estados Unidos e nulo na Europa.

"Estou muito preocupado com o risco persistente de desaceleração. Segundo as nossas estimativas, o crescimento mundial entre 2020 e 2024 será inferior a 2%. Trata-se do crescimento mais fraco em cinco anos desde 1960", declarou o presidente do Banco Mundial, David Malpass, numa conferência de imprensa telefónica.

Em 2024, é esperada uma recuperação mundial moderada de 2,7%.

A tendência é para piorar, com um risco real de recessão, em caso de novo choque na economia, seja causado por um ressurgimento de casos de covid-19, pela inflação ou por tensões geopolíticas.

Nos países desenvolvidos, o abrandamento será mais sensível. A instituição prevê 0,5% de crescimento nos Estados Unidos (contra 1,9% em junho) e um crescimento nulo na zona euro (contra 1,9% na anterior previsão).

Os países emergentes também não serão poupados, o crescimento esperado na China é de 4,3% (um recuo de 0,9 pontos percentuais).