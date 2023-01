Explosão de engenho mata uma criança e fere seis na província angolana do Moxico

Uma criança morreu e seis outras ficaram feridas na sequência da explosão de um engenho não detonado, no município dos Bundas, província angolana do Moxico, informou hoje fonte hospitalar.

De acordo com o diretor clínico do Hospital Geral do Moxico, Zadoque Miza, as seis crianças feridas apresentam uma situação clínica estável.

"Já não correm perigo de vida, tivemos crianças com múltiplas lesões nas extremidades e tivemos uma criança que teve uma lesão na região do braço, com lesões de várias estruturas anatómicas, como nervos, tendões, artérias e essa criança foi imediatamente assistida no bloco operatório pelos colegas da cirurgia e ortopedia, que fizeram reparação das lesões", explicou em declarações à Televisão Pública de Angola.

O incidente ocorreu no município dos Bundas, na fronteira entre Angola e a Zâmbia, que dista mais de 380 quilómetros do Luena, capital do Moxico, quando as crianças se encontravam a brincar numa cubata e onde encontraram o engenho, que começaram a martelar, tendo provocado a sua explosão.

Em finais de dezembro passado, em outro acidente com explosivos, na província angolana do Huambo, uma criança morreu e quatro ficaram feridas.

Os acidentes com minas em Angola ainda são recorrentes, devido a mais de três décadas de guerra, com vários intervenientes, sendo vários os operadores de organizações não-governamentais e do Estado angolano, que, no terreno, desenvolvem ações de desminagem.