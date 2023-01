Imprensa estrangeira condena "ataques" aos três poderes e a 12 jornalistas

A Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira no Brasil (ACIE) e a Associação dos Correspondentes Estrangeiros (ACE) condenaram, esta segunda-feira, os ataques aos três poderes em Brasília no domingo, bem como a 12 jornalistas que faziam a cobertura daquele ato.

Num comunicado conjunto, assinado pelos presidentes das duas associações, a ACIE e a ACE afirmam que "condenam os ataques em Brasília que chocaram o Brasil e o mundo neste domingo".

Também afirmam condenar "com veemência, os ataques aos 12 jornalistas [segundo o último levantamento] que estavam apenas cumprindo o seu dever de informar ao Brasil e ao mundo sobre os atentados aos prédios que sediam os três poderes e a situação de caos na capital do Brasil".

Entre os jornalistas agredidos pelos apoiantes do ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro, que invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, estão, segundo a nota, três correspondentes estrangeiros, nomeadamente da agência de notícias France-Presse (AFP), do jornal The Washington Post e da agência turca Anadolu.

"Além disso, um fotógrafo da Agência Reuters teve parte do seu equipamento confiscado pela multidão", especificam as duas associações em comunicado.

A ACIE e a ACE reafirmam o seu compromisso "com a democracia brasileira e com a liberdade de expressão" e consideram que "jornalistas agredidos enquanto cumprem o seu papel são um ataque à liberdade de imprensa, que tem garantia constitucional no Brasil", sublinhando que para existir "um Estado democrático de Direito, jornalismo livre e seguro são essenciais".

As duas entidades representativas da imprensa estrangeira solidarizam-se, assim, com os jornalistas brasileiros e estrangeiros agredidos no domingo em Brasília, bem como com os seus familiares e amigos.

Por último, apelam a que "se responsabilizem os culpados pelos ataques aos jornalistas e por cenas que o Brasil jamais pensou em ver registadas na sua história".