Madeira com R(t) de 1,33, o mais elevado do país

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-CoV-2 ultrapassou o limiar de 1 em Portugal, estando nos 1,03, e a média de infeções subiu ligeiramente para os 2.642 casos diários, indicou hoje o Instituto Ricardo Jorge (INSA).

Segundo o relatório semanal do INSA sobre a evolução da covid-19, o valor médio do Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus -- aumentou dos 0,98 para os 1,02 a nível nacional, chegando aos 1,03 na última sexta-feira.

O INSA refere ainda que o número médio de casos diários a cinco dias passou dos 2.468 para os 2.642 a nível nacional (2.477 no continente), apesar de continuar a ser um dos valores mais baixos de contágios registados ao longo deste ano.

A média de contágios diários mais elevada ocorreu no final de janeiro, altura em que chegaram a ser notificados 49.795 casos na média a cinco dias.

A nível regional, os dados agora divulgados indicam que o Rt é de 0,98 no Centro, enquanto as restantes seis regiões estão com este indicador acima do limiar de 1, mais duas do que na semana anterior.

O Norte apresenta um Rt de 1,03, Lisboa e Vale do Tejo de 1,03, o Alentejo de 1,04, o Algarve de 1,07, os Açores de 1,18 e a Madeira de 1,33.

Na quinta-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou a orientação sobre as medidas de saúde pública, recomendando o uso de máscara nas farmácias, nos transportes públicos e nos aeroportos, terminais marítimos e redes de metro e de comboio, tendo em conta a "atual situação epidemiológica e a melhor evidência científica".

Esta recomendação surgiu cerca de três semanas após o Governo ter decretado o fim da obrigatoriedade do uso de máscara nos transportes públicos de passageiros, em táxis e TVDE e aviões.

Segundo a orientação, mantém-se o uso obrigatório de máscara em estabelecimentos de serviços de saúde, em estruturas residenciais ou de acolhimento ou serviços de apoio domiciliário para populações vulneráveis, pessoas idosas ou pessoas com deficiência, bem como unidades em unidades Rede Nacional de Cuidados.

O INSA estima que, desde 02 de março de 2020, quando foram notificados os primeiros casos, até 16 de setembro, Portugal tenha registado um total de 5.464.168 infeções pelo vírus que provoca a covid-19.