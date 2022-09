Gil Vicente, do madeirense Ivo Vieira, contrata internacional jovem peruano Didier La Torre

O Gil Vicente, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje a contratação do avançado peruano Didier La Torre, que era um jogador livre depois uma passagem pelo futebol croata.

O atacante de 20 anos, que joga preferencialmente pelo corredor direito, é internacional jovem pelo seu país e, depois de ter completado a formação no Alianza Lima, no qual também se estreou como sénior, conta com passagens pelo Palmeiras (Brasil), FC Emmen (Países Baixos) e NK Osijek Croácia).

Didier La Torre estava atualmente sem clube e, como jogador livre, pôde ser contratado pelos barcelenses, que não divulgaram a duração do vínculo firmado com o jogador peruano.

O atacante já está no Minho e tanto pode evoluir com a equipa sub-23, que compete na Liga Revelação, como a qualquer momento ser chamado para trabalhar com o plantel principal, orientado por Ivo Vieira.