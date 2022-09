Explosão numa mesquita em Herat, talibãs confirmam morte de imã

Uma explosão foi hoje registada numa mesquita em Herat, no oeste do Afeganistão, matando o líder religioso do local de culto (imã) e provocando várias outras vítimas, segundo o governo talibã e um canal de televisão privado local.

A explosão ocorreu na mesquita de Guzargah, uma das maiores em Herat, durante as orações de sexta-feira (o dia principal da religião muçulmana), altura em que os locais de culto são muito frequentados.

Mujib ur Rahman Ansari, um clérigo proeminente e um dos principais apoiantes dos talibãs, que assumiram o poder no Afeganistão há um ano, foi morto num "ataque brutal na sexta-feira em Herat", disse o porta-voz do governo talibã, Zabihullah Mujahid, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

"O Emirado Islâmico [do Afeganistão, designação atribuída pelos talibãs] expressa o seu profundo pesar pela sua morte e os responsáveis por este incidente serão punidos pelos seus atos hediondos", declarou o mesmo porta-voz.

Segundo a estação TOLOnews, o principal canal privado do país, a explosão terá provocado várias vítimas mortais e feridos.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram o que parecem ser corpos ensanguentados espalhados à volta da zona da mesquita, segundo descrevem as agências internacionais.