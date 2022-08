Euro sobe após sete sessões em queda mas fica abaixo de 1 dólar

O euro subiu hoje face ao dólar, após sete sessões consecutivas em queda, mas continuou a negociar abaixo de um dólar, seguindo pressionado pela inflação e pelas taxas de juro.

Pelas 18:02 (hora de Lisboa), o euro seguia a 0,99780 dólares, quando na segunda-feira, pela mesma hora, negociava a 0,99330 dólares.

No entanto, o euro caiu em comparação com a libra e com o iene.

O euro estava em queda desde a sessão de 12 de agosto, pressionado pela inflação e pela possibilidade de um novo aumento das taxas de juro pela Reserva Federal norte-americana (Fed).

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre os 0,9901 dólares, um mínimo de 20 anos, e os 1,0018 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 0,9927 dólares.

Divisas................hoje..............segunda-feira

Euro/dólar............0,99780.................0,99330

Euro/libra............0,84210................0,84357

Euro/iene.............136,13..................136,52

Dólar/iene............136,43..................137,44