Sintac reúne-se com a Portway e quer negociar progressões e pagamento de feriados

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac) reúne-se esta terça-feira com a Portway para discutir a falta de progressões nas carreiras e o pagamento de feriados a 100%, entre outros assuntos, indicou, numa nota.

Assim, a estrutura anunciou que, após a realização de plenários, "os trabalhadores da Portway deram à direção do sindicato aval para negociar a resolução dos problemas que os afetam, nomeadamente pela falta das progressões de carreira e pagamento de feriados a 100%".

No comunicado, o Sintac disse ainda que "caso a empresa mantenha a mesma postura para com os trabalhadores, os mesmos deram à direção deste sindicato 'carta branca' para resolução do problema".

"Esperamos que a reunião de amanhã [terça-feira] seja conclusiva e que a Portway tenha a capacidade de ultrapassar o conflito", rematou.

Os três dias de greve dos trabalhadores da Portway em agosto causaram o cancelamento de, pelo menos, 230 voos nos aeroportos de Lisboa e Porto, revelou o Sintac.