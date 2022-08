Papa Francisco abençoa jovens que participaram na peregrinação a Compostela

O Papa Francisco abençoou hoje os milhares de jovens de toda a Europa que participaram na peregrinação a Santiago de Compostela, no norte de Espanha, após rezar a oração do Ângelus, na Praça de São Pedro, no Vaticano.

"Hoje é o dia em que culmina a peregrinação europeia de jovens a Santiago de Compostela. Com alegria abençoo todos os jovens que participaram", disse o chefe da Igreja Católica.

O Papa Francisco abençoou também os que "trabalharam para organizar e acompanhar este evento", disse, numa alusão à peregrinação em que mais de 12 mil peregrinos europeus participam para se reunirem perante o túmulo do Apóstolo Santiago depois de percorrerem diferentes percursos.

"Que a vossa vida seja sempre um caminho, um caminho com Jesus Cristo, com Deus e com os vossos irmãos e irmãs. Um caminho de serviço e alegria", afirmou Francisco, perante as centenas de fiéis que o ouviram na Praça de São Pedro.

A Peregrinação Europeia da Juventude (PEJ2022), que hoje terminou, acolheu desde quarta-feira cerca de 12 mil jovens vindos de diferentes países europeus em peregrinação pelos 11 roteiros do Caminho de Santiago.

Além dos jovens estiveram ainda presentes 55 bispos de Espanha, Itália e Portugal, 370 sacerdotes e 400 membros que se dedicam à "vida consagrada".

Ao longo destes dias, os jovens, além dos momentos de formação, oração e catequese, puderam participar em diferentes oficinas, espetáculos, concertos e visitas culturais.

No local, os jovens que fizeram a peregrinação e que foram ouvidos pela Lusa contaram ter sido uma "experiência única", mas sobretudo uma "rampa de lançamento" para a Jornada Mundial da Juventude em 2023.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto de 2023, prevendo-se a participação de centenas de milhares de jovens e do Papa Francisco, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.