ONU considera "impossível" resolver problemas mundiais sem diálogo China-EUA

O secretário-geral da ONU, António Guterres, considerou ontem que é "impossível" resolver os "problemas mais prementes do mundo", como o aquecimento global, sem um diálogo efetivo entre a China e os EUA, disse um porta-voz do organismo.

"Para o secretário-geral, é impossível resolver os problemas mais prementes do mundo sem um diálogo e uma cooperação eficazes entre os dois países", afirmou Stéphane Dujarric, questionado em conferência de imprensa.

A China suspendeu hoje o diálogo com os Estados Unidos em áreas como alterações climáticas, questões militares e no quadro de combate ao tráfico de droga como retaliação à visita da líder do Congresso norte-americano, Nancy Pelosi, a Taiwan.

As medidas, anunciadas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, são as mais recentes de uma série de sanções prometidas por Pequim e destinadas a punir Washington pela visita que Pelosi realizou terça e quarta-feira a Taiwan, ilha que a China reivindica como parte do país.

Entretanto, os EUA já reagiram às medidas anunciadas pela China, classificando-as de "irresponsáveis".

"A China não está a punir apenas os EUA, mas sim o mundo inteiro", afirmou o porta-voz do executivo norte-americano para os assuntos de segurança nacional, John Kirby.

A Casa Branca, de resto, reiterou que pretende manter as vias de comunicação abertas com Pequim, apesar da crise desencadeada pela visita de Nancy Pelosi a Taiwan e Kirbi instou Pequim a fazer o mesmo.