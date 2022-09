Wall Street encerra mês com perdas e com receios de recessão pela subida dos juros

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em baixa e o Dow Jones, o principal indicador, caiu 0,88%, terminando o mês com perdas, enquanto os investidores temem uma recessão causada pela subida de juros da Reserva Federal norte-americana.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 280,44 pontos, para 31.510,43 pontos, enquanto o seletivo S&P 500 caiu 0,78% para 3.955,00 pontos.

Já o Nasdaq Composite Market, onde estão listadas as principais empresas de tecnologia, caiu 0,56%, para 11.816,20 pontos.

No final do mês, o Dow Jones encerrou agosto com uma quebra de 4,1%, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq registaram perdas de 4,2% e 4,6%, respetivamente.

O início do mês começou forte para os três principais indicadores, mas fechou no 'vermelho' desde que o pico de ganhos, em meados de agosto, começou a cair.

A maior queda foi observada depois do presidente da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos, Jerome Powell, ter referido na sexta-feira que o banco central deve continuar a aumentar as taxas de juros e mantê-las num nível mais alto até que a inflação esteja sob controlo.

"Esses são os custos infelizes de reduzir a inflação. Mas o fracasso em restaurar a estabilidade de preços significaria uma dor muito maior", acrescentou.

No entanto, alguns investidores acreditavam que a inflação já tinha atingido o pico e que o Fed desaceleraria os seus aumentos de taxas.

"A questão agora é quanta dor o Fed infligirá e quanto tempo levará para derrubar a inflação. O mercado está a tentar encontrar um equilíbrio", destacou Quincy Krosby, estrategista-chefe global da LPL Financial, em declarações ao The Wall Street Journal.

As autoridades do Fed aumentaram as taxas de juros em 0,75 pontos percentuais em cada uma das duas últimas reuniões, mais recentemente em julho, para uma taxa entre 2,25% e 2,5%.

Na reunião no final de setembro, espera-se que o Fed suba as taxas de juro, mas existem dúvidas sobre se o aumento será de 0,5 ou 0,75 pontos percentuais.

Os investidores estão esta semana de olho nos dados sobre a saúde do mercado de trabalho dos EUA, para adivinhar qual caminho que o Fed irá seguir.

"O relatório de agosto [sobre o emprego] é importante. Se as pressões salariais diminuírem e houver menos vagas, isso pode ser um catalisador positivo para as ações", acrescentou Krosby.

No fecho da sessão, os 11 setores ficaram no 'vermelho', sendo que as maiores perdas foram para matérias-primas (-1,21%) e bens não essenciais (-1,05%).

Entre as 30 empresas listadas no Dow Jones, o 'vermelho' também dominou e destacaram-se as perdas da Salesforce (-2,22%), Merck & Co (-1,75%) e American Express (-1,72).

Além disso, em destaque esteve a queda de Bed Bath & Beyond (-21,58%), depois da rede norte-americana de lojas de produtos para o lar ter anunciado hoje que vai encerrar 150 espaços e cortar 20% do seu quadro de funcionários, entre outras medidas para estabilizar a sua situação financeira.