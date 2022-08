Ocean Viking procura porto com urgência para desembarcar 460 pessoas

O navio humanitário Ocean Viking procura com urgência um porto para desembarcar, com segurança, 460 pessoas resgatadas do mar em 10 operações diferentes na semana passada, adiantou hoje a organização SOS Méditerranée.

"Há um grande número de casos com necessidades médicas, incluindo exaustão, desidratação, dor generalizada no corpo e infeções", disse a SOS Méditerranée.

A organização humanitária solicitou portos de segurança em Malta e Itália, mas ainda não recebeu uma resposta. Os migrantes foram resgatados entre quinta-feira e sábado da última semana.

O porta-voz da SOS Méditerranée, Laurence Bondard, enfatizou que o navio só é "um abrigo temporário".

"É extremamente difícil para os sobreviventes permanecerem no convés, sob um calor sufocante", observou.

Os migrantes resgatados são na sua maioria do Bangladesh e do Egito, incluindo 20 mulheres e 80 menores, anotou a organização humanitária.