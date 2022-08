Universidade de Verão de PSD e JSD dos Açores realiza-se de 18 a 20 de Agosto na Graciosa

A 9.ª edição da Universidade de Verão do PSD e da JSD dos Açores realiza-se entre 18 e 20 de agosto na ilha Graciosa, retomando a versão presencial, anunciou hoje o presidente da estrutura regional do partido.

"Para todos os que participam, sendo, ou não, militantes do PSD, esta é uma escola de formação cívica, uma oportunidade de participação, reflexão e enriquecimento intelectual, destacou José Manuel Bolieiro, líder do PSD/Açores, na conferência de imprensa de apresentação do evento.

O presidente dos social-democratas açorianos referiu-se ao evento como uma "9.ª edição ponta-de-lança", devido à "qualidade indiscutível de oradores e convidados".

Bolieiro elogiou ainda a opção pela "descentralização", devido à realização do evento na ilha Graciosa.

Luís Raposo, presidente da JSD/Açores, apresentou a iniciativa como a "maior e melhor escola de formação política" que, com a 9.ª edição, totalizará "mais de 200 alunos" (cada edição reúne 30 alunos).

Margarida Balseiro Lopes, vice-presidente do PSD, Sofia Ribeiro, secretária regional da Educação dos Açores, Flávio Tiago, diretor regional da Ciência e Tecnologia, o professor universitário Nicolau Wallentstein e Paulo Moniz, eleito pelo PSD/Açores para a Assembleia da República são alguns dos oradores e convidados desta universidade.

Ação Climática, Educação, Saúde, Europa, Autonomias e Ciência, Tecnologia e Inovação vão ser alguns dos temas abordados nesta edição.

Esta 9.ª edição da Universidade de Verão da JSD/Açores e do PSD/Açores tem como reitor Flávio Soares, deputado regional do PSD/Açores e ex-líder da JSD/Açores.