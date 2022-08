Pandemia prejudicou combate ao VIH/Sida em Moçambique

O ministro da Saúde de Moçambique considera que a covid-19 afetou o programa de combate ao VIH/Sida no país devido à redução e desvio de recursos para fazer face a pandemia.

"Os programas normais de outras doenças tiveram de reduzir em termos de desempenho, não só por falta de recursos, mas também pelo facto de a covid-19 ter precipitado a um isolamento em muitos países", disse Armindo Tiago, citado hoje pelo jornal Notícias.

Segundo o governante moçambicano, a covid-19 obrigou à realocação de recursos do programa de luta contra o VIH/Sida e outras doenças, o que culminou com a redução dos ganhos obtidos no seu combate.

O isolamento imposto pela covid-19, avançou Armindo Tiago, afetou igualmente a "exportação de medicamentos e consumíveis hospitalares", o que levou a entidade a prolongar o período de dispensa dos antibióticos.

"Uma das medidas adotadas foi a introdução de pacotes de longa duração. Neste contexto, dispensávamos medicamentos por períodos mais longos, de modo que os doentes não se deslocassem frequentemente às unidades sanitárias e cumprissem o distanciamento social", frisou Armindo Tiago.

O último Inquérito de Indicadores de Imunização, Malária e VIH/sida em Moçambique (Imasida), realizado em 2015, aponta o país como um dos cinco com elevada taxa de infeção pela pandemia no mundo, com 13,2% de jovens e adultos entre os 15-49 anos contaminados.