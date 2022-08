Polícia Judiciária detém suspeito de atear fogo florestal em Cinfães

Um homem de 54 anos foi detido por ser "fortemente indiciado" por a autoria de um crime de incêndio florestal em Cinfães, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ) através de comunicado.

"A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, com a colaboração da GNR, identificou e deteve, no dia de ontem [segunda-feira], fora de flagrante delito, o presumível autor de um crime de incêndio florestal, ocorrido em áreas da freguesia Souselo", anuncia.

Souselo situa-se no concelho de Cinfães, na região norte do distrito de Viseu, e, segundo a nota de imprensa, o homem detido é "fortemente indiciado pela autoria de crime" deste fogo florestal ocorrido esta segunda-feira.

"O fogo terá sido provocado com recurso a isqueiro, tendo o autor ateado o incêndio em zona de mato confinante com zona habitacional e floresta, colocando em perigo manchas florestais significativas, aglomerados populacionais e habitações", refere o documento.

O suspeito, "de 54 anos de idade, vai ser presente à competente autoridade judiciária, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas".