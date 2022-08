Conheça a chave vencedora do Euromilhões desta sexta-feira

A chave vencedora do sorteio número 066/2022 do Euromilhões desta sexta-feira, 19 de Agosto, é composta pelos números 2 - 9 - 13 - 19 - 38 e pelas estrelas 2 e 6 .

Nenhum jogador acertou na combinação completa do sorteio do Euromilhões de hoje. O 2.º prémio do sorteio, no valor de 95.084,08 euros, saiu para oito apostadores do estrangeiro.

Em Portugal, um jogador acertou no 3.º prémio, no valor de 16.161,97 euros. Já no estrangeiro foram 11 os sortudos que combinaram correctamente 4 números e as 2 estrelas.

No próximo sorteio do Euromilhões, de terça-feira, 23 de Agosto, está previsto um Jackpot no valor de 87 milhões de euros.