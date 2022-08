Homem detido por suspeitas de atear fogo em Lamego

Um homem, de 59 anos, foi detido pela presumível autoria de um incêndio florestal que deflagrou, em 13 de agosto, no concelho de Lamego, distrito de Viseu, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

"O incêndio colocou em perigo uma densa mancha florestal, habitações, um parque eólico e ainda a infraestrutura da A24 [Autoestrada 24] e respetivo tráfego, de valor consideravelmente elevado, que apenas não foram consumidas devido à rápida deteção e intervenção de várias cooperações de bombeiros e dois meios aéreos", explica a PJ, em comunicado.

Segundo esta força de investigação criminal, o incêndio teve início pelas 11:00 de 13 de agosto e consumiu "área de mancha florestal, constituída, maioritariamente, por mato".

A detenção esteve a cargo do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real da PJ, com a colaboração de militares da GNR do posto de Lamego.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.