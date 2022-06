Cotação do barril Brent para entrega em Agosto desce 1,58% para 116,12 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em agosto terminou hoje no mercado de futuros de Londres em baixa de 1,58%, para 116,12 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,87 dólares abaixo dos 117,99 com que fechou as transações na terça-feira.

A descida hoje verificada acabou com tendência altista da cotação do Brent, iniciada na sexta-feira.

Os receios com a evolução da economia global e a procura do petróleo voltaram a predominar sobre os relativos ao nível da oferta, depois da invasão da Ucrânia pela Federação Russa.