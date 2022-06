Acordo com Ucrânia e Moldova é início da globalização da mobilidade

A comissária europeia para os transportes defendeu hoje, em França, que o acordo assinado com a Ucrânia e a Moldova constitui um "primeiro passo" na globalização da mobilidade.

"Lamento a situação perante a qual temos que assinar este acordo [...], mas no nosso mercado interno não devemos ter barreiras", afirmou Adina Valean, após a assinatura do acordo de cooperação com os dois países, que decorreu em Lyon, França.

Para a comissária, que agradeceu o trabalho da sua equipa, este é assim o "primeiro passo" na globalização da mobilidade.

A Comissão Europeia assinou hoje acordos de cooperação com a Ucrânia e a Moldova, que permitirão aos operadores ter "livre acesso" ao território europeu, face ao impacto da invasão russa.

Os detalhes do acordo permanecem confidenciais, mas Bruxelas já adiantou que este permite aos operadores da Ucrânia e da Moldova ter "livre acesso" ao território europeu.

Na cerimónia formal de assinatura esteve também o ministro francês responsável pelas comunidades territoriais, em representação da presidência francesa do Conselho da União Europeia, Christophe Béchu, o ministro das Infraestruturas da Ucrãnia, Oleksandr Kubrakov, e do vice-primeiro ministro da Moldova, Andrei Spînu.

Segundo o rascunho do acordo assinado com Kiev, a que a Lusa teve acesso, o objetivo passa por "assegurar a coerência entre a rede transeuropeia de transportes da União Europeia e a rede de transportes da Ucrânia", promover o desenvolvimento adequado da conectividade sustentável, facilitar o desenvolvimento da rede de transportes e identificar prioridades comuns ao nível das infraestruturas.