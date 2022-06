Bruxelas aplaude estatuto de candidato da Ucrânia e Moldova à UE

A Comissária Europeia dos Transportes aplaudiu hoje, em Lyon, a aprovação da Ucrânia e da Moldova como países candidatos a membros da União Europeia.

"Parabéns à Ucrânia e à Moldova pelo seu estatuto de candidato à União Europeia. Eles merecem o nosso aplauso", afirmou Adina Valean, que falava na cerimónia de abertura formal do seminário 'Conecting Europe Days', que decorre em Lyon, França.

Em 23 de junho, os chefes de Governo e de Estado da União Europeia decidiram atribuir o estatuto de candidato à Ucrânia e também à Moldova.

Por sua vez, à Geórgia foi dada uma "perspetiva europeia", que funciona como uma espécie de prelúdio para a candidatura formal, decisão que também foi hoje saudada pela comissária europeia dos transportes.

Na sessão de hoje, Adina Valean afirmou ainda esperar que surjam deste seminário "ideias e soluções" que permitam aumentar a sustentabilidade no setor dos transportes, apelando aos mais jovens para que se juntem a este debate e que ajudem a discutir o futuro da mobilidade.

"É muito bom estar aqui nesta cidade rica em história e arquitetura. Quando pensamos em Lyon, lembramo-nos da comida, do cinema e dos festivais, mas para nós, que trabalhamos na área dos transportes, o que nos vem à cabeça é a mobilidade", sublinhou, destacando as infraestruturas da cidade e os apoios dados pela UE nesta matéria.

O seminário 'Conecting Europe Days', organizado pela Comissão Europeia, em cooperação com a presidência francesa do Conselho da União Europeia, decorre em Lyon, França, até quinta-feira.

Neste evento, onde são esperados mais de 3.000 participantes de toda a Europa, serão abordados temas como a ecologia e a eficiência nos transportes, mobilidade alternativa e transporte automatizado.

A invasão da Ucrânia pela Rússia e o respetivo impacto nos transportes será outro dos temas em cima da mesa.

Entre os oradores do seminário encontram-se comissários e outros representantes de alto nível da Comissão Europeia, ministros, deputados do parlamento europeu e francês, bem como representantes da indústria.

No âmbito dos 'Conecting Europe Days', que decorrem no Aeroporto de Saint-Exupéry e no Centro de Congressos de Lyon, são também apresentadas exposições, que incluem projetos financiados pela União Europeia.

O Pacto Ecológico Europeu prevê uma redução de 90% nas emissões de gases com efeito de estufa dos transportes até 2050.

A Estratégia de Mobilidade Sustentável da Comissão Europeia apresenta um conjunto de ações para alcançar a transição climática no setor dos transportes, como o desenvolvimento de novas tecnologias na aviação, tornando os voos mais eficientes, substituindo, gradualmente, as emissões de dióxido de carbono (CO2) por alternativas mais sustentáveis.

De acordo com dados de Bruxelas, a produção e o uso de combustíveis sustentáveis na aviação (SAF), em 2020, representou menos de 0,05% do total no setor.