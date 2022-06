Fabricantes reduzem peso de pacotes de alimentos para serem acessíveis

Os fabricantes e distribuidores venezuelanos estão a reduzir peso e quantidades dos pacotes de alimentos para serem mais acessíveis para os consumidores do país, há vários anos afetado pela crise económica.

A redução do peso e quantidades dos produtos faz parte de um "processo de reinvenção" das empresas, para aumentar o consumo, com pacotes a preços mais acessíveis para a população, disse o presidente da Câmara Venezuelana da Indústria de Alimentos (Cavidea).

"O comprador está a ir mais vezes ao supermercado, porque não tem dinheiro suficiente para cobrir todo o mercado numa única compra (...), a nível de consumo, a redução do peso das embalagens dos produtos está a ajudar muito", disse Álvaro Burgos, aos jornalistas.

A capacidade de compra tem levado os venezuelanos a dar prioridade à compra de proteínas, depois hidratos de carbono, em detrimento de vegetais, para acompanhar as refeições, indicou a Cavidea.

Por outro lado, o consumo na Venezuela tem crescido em 2022, em comparação com anos anteriores, acrescentou Burgos. Já no ano passado, o país tinha recuperado dos registos negativos, estando, no entanto, em valores inferiores aos de 2006 e 2007, adiantou.

Álvaro Burgos lembrou que a Venezuela tem passado por altos valores inflacionários e que muitos dos produtos que chegam ao país são importados.

De acordo com a imprensa local, maionese, grãos, café, doces e chocolates são alguns dos produtos agora no mercado em embalagens mais pequenas, com menos peso e quantidade.

Esta é a segunda vez que a indústria alimentar venezuelana reduz os tamanhos, embalagens e pesos dos produtos.

A primeira vez ocorreu em 2013, quando a Venezuela registou uma escassez de produtos básicos, o que levou os comerciantes a usar embalagens mais pequenas para sabão em pó, açúcar, café e leguminosas, entre outros.