Colorido desfile militar para honrar Isabel II em Londres

O tradicional 'Trooping the Colour', o colorido desfile que reúne os vários regimentos das forças armadas britânicas, decorreu em Londres, dando início às celebrações oficiais do Jubileu de Platina da rainha Isabel II.

As festividades para assinalar os 70 anos de reinado da monarca britânica, que nos últimos meses tem exibido uma crescente fragilidade, vão prolongar-se durante quatro dias, até domingo.

Os guardas reais, envergando os seus uniformes vermelhos e os seus altos chapéus pretos cobertos de pele de urso, iniciaram o desfile desde o Palácio de Buckingham até à sede do regimento de cavalaria, 'Horse Parade', local onde decorre o evento, cancelado nos últimos dois anos devido à pandemia de covid-19.

Os guardas desfilaram ao longo da avenida conhecida como 'The Mall', que liga o palácio a Whitehall (a zona governamental).

A avenida, decorada com grandes bandeiras britânicas é onde uma grande multidão, na sua maioria com chapéus e bandeiras do Reino Unido, está concentrada.

A música do evento, que marca o aniversário oficial do soberano britânico há mais de 260 anos, está a cargo de várias bandas militares, estimando-se a participação de 400 músicos.

Após a chegada dos guardas reais ao pátio da 'Horse Parade', o desfile teve início na presença do príncipe herdeiro Carlos, o primeiro na linha de sucessão do trono britânico, que saudou os regimentos em nome de Isabel II, que permanece no Palácio de Buckingham devido a problemas de mobilidade.

Espera-se que o desfile, que conta com a participação de mais de 1.200 militares, dure quase três horas.

Posteriormente, é expectável que Isabel II e alguns elementos da família real britânica assistam na varanda do Palácio de Buckingham ao sobrevoo e às acrobacias realizadas por aviões militares, mais de 70 aparelhos, e acenem à multidão no exterior.

Aos 96 anos, Isabel II, que apareceu na varanda do palácio no final do desfile, é a rainha britânica com maior longevidade e também com o mais longo reinado.