Chuvas de monção causam 25 mortos e 4 milhões de isolados no Bangladesh

As chuvas de monção que atingiram o Bangladesh fizeram pelo menos 25 mortos e mais de quatro milhões de pessoas estão isoladas devido às inundações, disse hoje fonte da polícia.

Segundo a mesma fonte, citada pela agência France-Presse (AFP), os relâmpagos que acompanharam as chuvas mataram 21 pessoas desde sexta-feira, tendo outras quatro morrido em deslizamentos de terras.

As inundações ameaçam regularmente milhões de pessoas no Bangladesh, um país de baixa altitude no sul da Ásia. Contudo, de acordo com especialistas, as alterações climáticas estão a aumentar a sua frequência, gravidade e rapidez.

A maior parte do nordeste do país está submersa e tropas foram enviadas para retirar os moradores que se encontram isolados.

As escolas foram transformadas em abrigos de emergência para acolher os moradores das aldeias que ficaram inundadas em poucas horas, na sequência das fortes chuvas.

"Toda a vila ficou submersa na sexta-feira de manhã e todos ficámos isolados", disse Lokman, cuja família habita na aldeia de Companyganj.

"Depois de esperar o dia todo no telhado da nossa casa, um vizinho resgatou-nos com um barco improvisado. A minha mãe disse que nunca tinha visto uma inundação destas em toda a sua vida", acrescentou o jovem, de 23 anos, citado pela AFP.

Asma Akter, outra mulher resgatada das águas, disse que a sua família não conseguiu comer durante dois dois dias.

"A água subiu tão depressa que não conseguimos levar nenhuma das nossas coisas", disse ela.

Segundo avançaram agentes policiais à AFP, os relâmpagos que acompanharam o temporal mataram pelo menos 21 pessoas desde sexta-feira à tarde.

Entre elas estão três crianças, de 12 a 14 anos, que na sexta-feira foram atingidas na cidade de Nandail, disse o chefe da polícia local, Mizanur Rahman.

Quatro outras pessoas morreram em deslizamentos de terras na cidade portuária de Chittagong, avançou o inspetor de polícia Nurul Islam.

De acordo com o administrador-chefe do governo da região de Sylhet, Mosharraf Hossain, a situação piorou hoje de manhã, após uma pausa temporária das chuvas durante a tarde de sexta-feira.

"A situação é má. Mais de quatro milhões de pessoas ficaram isoladas pelas inundações", disse Hossain, acrescentando que quase toda a região está sem eletricidade.

As inundações obrigaram ainda o terceiro aeroporto internacional do Bangladesh, localizado em Sylhet, a encerrar na sexta-feira.

De acordo com as previsões meteorológicas, as inundações vão piorar nos próximos dois dias devido às fortes chuvas esperadas no Bangladesh e no nordeste da Índia.

Antes das chuvas desta semana, a região de Sylhet estava a recuperar das piores inundações em quase duas décadas, registadas no final de maio e que fizeram pelo menos 10 mortos e afetaram quatro milhões de pessoas.