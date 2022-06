Ninguém acertou na chave vencedora do Euromilhões

Há 143 milhões de razões para tentar a sua sorte no próximo sorteio do Euromilhões. Ninguém acertou na chave que garantia o primeiro prémio, no valor de 130 milhões de euros, pelo que há 'super jackpot' na próxima terça-feira, dia 21 de Junho.

A chave que poderia garantir a qualquer apostador uma vida excêntrica é composta pelos números 19 - 21 - 22 - 31 - 38 e pelas estrelas 7 e 11. Já o código sorteado no M1lhão é o seguinte: MRW 20039.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

De acordo com o resultado do escrutínio disponibilizado pelo Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, houve uma pessoa, que registou a sua aposta fora de Portugal, a conquistar o 2.º prémio no valor de aproximadamente 1,1 milhões de euros.