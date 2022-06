Homenagem à equipa de saúde mental assinala hoje 5.º aniversário dos incêndios

Uma homenagem à equipa de saúde mental é uma das iniciativas que assinala hoje o quinto aniversário dos incêndios de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, que provocaram a morte a 66 pessoas.

O programa, uma iniciativa da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG), começa às 10:00, na sede da AVIPG, na Figueira, freguesia da Graça.

Neste local do concelho de Pedrógão Grande vai passar a "Volta da Memória" em bicicleta, uma iniciativa que se repete por parte de um habitante de Figueiró dos Vinhos e que passa ainda por Castanheira de Pera, os três municípios mais atingidos pelos fogos de 17 de junho de 2017.

O percurso é de 66 quilómetros, um por cada vítima mortal.

Já à tarde, às 14:30, ainda na sede da AVIPG, fazem-se 66 segundos de silêncio, seguindo-se então a homenagem à equipa da saúde mental comunitária/domiciliária Leiria Norte do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

"Desde que ocorreu o 17 de junho que nos tem sido dado sempre apoio. É uma equipa que não pode deixar de existir no território como existe e, obviamente, que é também um 'forcing' para que não nos tirem este tipo de apoio que é fundamental para o equilíbrio de uma comunidade", disse a presidente da associação, Dina Duarte.

Depois, em Castanheira de Pera, às 17:00, na Igreja Matriz, é celebrada uma missa pelas vítimas dos incêndios, cerimónia que deve contar com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, seguindo-se, às 18:30, um concerto, com repetição no sábado, com a participação dos artistas internacionais Thi-mai Nguyen, Aveline Monnoyer, Julien Brocal, Astrig Siranossian e Elsa de Lacerda. A entrada é gratuita.

Em 17 de junho de 2017, os incêndios de Pedrógão Grande provocaram 66 mortos e 253 feridos, sete dos quais graves. Os fogos destruíram cerca de meio milhar de casas e 50 empresas.

A maioria das vítimas mortais morreu na Estrada Nacional 236-1, entre Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos.