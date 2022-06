Ministra da Ciência e Ensino Superior lamenta morte de ex-ministro Fraústo da Silva

A ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, lamentou hoje a morte do antigo ministro da Educação João Fraústo da Silva, e recordou o "percurso notável" do fundador da Universidade Nova de Lisboa.

Num comunicado, no qual disse apresentar condolências á família, Elvira Fortunato salientou a "obra profícua" de Fraústo da Silva, traduzida em seis livros, 10 manuais didáticos e mais de 180 artigos científicos, e o "papel de relevo" no desenvolvimento do ensino superior português.

"O seu percurso notável de serviço ao conhecimento e ao país foi reconhecido em várias ocasiões", referiu a ministra, que recordou várias condecorações e distinções recebidas por Fraústo da Silva.

Antigo ministro da Educação e fundador da Universidade Nova de Lisboa João Fraústo da Silva morreu na sexta-feira em Lisboa, aos 88 anos, vítima de doença respiratória, disse hoje uma fonte familiar à agência Lusa.

Nascido em Tomar em 30 de agosto de 1933, João Fraústo da Silva, licenciado em Engenharia Química e Industrial pelo Instituto Superior Técnico e Doutor em Química pela Universidade de Oxford, ocupou diversos cargos ao longo da sua carreira.

Foi o primeiro reitor da Universidade Nova de Lisboa (1973-1975) e também presidiu ao Instituto Nacional de Administração.

De 12 de junho de 1982 a 09 de junho de 1983, desempenhou o cargo de ministro da Educação e Universidades no VIII Governo Constitucional, liderado por Francisco Pinto Balsemão.