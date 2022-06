João Fraústo da Silva, fundador da Universidade Nova de Lisboa, morreu aos 88 anos

O antigo ministro da Educação e fundador da Universidade Nova de Lisboa João Fraústo da Silva morreu na sexta-feira em Lisboa, aos 88 anos, vítima de doença respiratória, disse hoje uma fonte familiar à agência Lusa.

Nascido em Tomar em 30 de agosto de 1933, João Fraústo da Silva, licenciado em Engenharia Química e Industrial pelo Instituto Superior Técnico e Doutor em Química pela Universidade de Oxford, ocupou diversos cargos ao longo da sua carreira.

Foi o primeiro reitor da Universidade Nova de Lisboa (1973-1975) e também presidiu ao Instituto Nacional de Administração.

De 12 de junho de 1982 a 09 de junho de 1983, desempenhou o cargo de ministro da Educação e Universidades no VIII Governo Constitucional, liderado por Francisco Pinto Balsemão.

No final de 1985 foi convidado por Mário Soares para assumir as funções de Mandatário Nacional da sua candidatura à Presidência da República, o que aceitou tendo participado ativamente na campanha eleitoral.

Em 1996 foi convidado para assumir as funções de Presidente da Fundação das Descobertas/Centro Cultural de Belém, funções nas quais foi sucessivamente reconduzido até dezembro de 2006. Foi também designado para o Conselho de Curadores da Fundação Oriente e eleito presidente daquele Órgão.

João Fraústo recebeu várias condecorações. Foi distinguido em 1972, pelo Presidente da República com o grau de Grande Oficial da Ordem da Instrução Pública, sob proposta do ministro da Educação, e mais tarde, 1989, com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.

Em 1999 foi-lhe atribuída a medalha do Senado da Universidade Nova de Lisboa, e em 2000 a medalha Ferreira da Silva da Sociedade Portuguesa de Química. Em 2001, a Universidade de Lisboa atribuiu-lhe o grau de Doutor Honoris Causa em Química, em reconhecimento do relevante curriculum e contribuição para a projeção internacional do país nesta área científica.

Fraústo da Silva é autor de seis livros e 10 manuais didáticos, três teses, mais de 180 artigos científicos publicados em revistas nacionais e estrangeiras especializadas, cerca de 40 estudos, relatórios e artigos sobre problemas das Políticas da Educação e da Ciência, várias patentes e cerca de 180 comunicações apresentadas a congressos nacionais e internacionais.

Presidente da República recorda "marca intemporal de excelência"

O Presidente da República considerou hoje que o antigo ministro da Educação e fundador da Universidade Nova de Lisboa João Fraústo da Silva, falecido na sexta-feira, deixou uma "marca intemporal de excelência".

"Os seus contributos para o serviço público e como investigador em Química enriqueceram o nosso país, tendo deixado uma marca intemporal de excelência", referiu Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota divulgada hoje na página oficial da Presidência da República.

Endereçando as "mais sentidas condolências" à família, amigos e colegas do antigo ministro da Educação, o Chefe de Estado sublinhou que a "prestigiada carreira internacional" de João Fraústo da Silva é "testemunho da sua erudição".

Tendo-se destacado, acrescentou, como diretor do Instituto Superior Técnico, reitor fundador da Universidade Nova de Lisboa, presidente do Gabinete de Estudos e Planeamento da Ação Educativa do Ministério da Educação Nacional, ministro da Educação e Universidades no VIII Governo Constitucional, presidente da Fundação Centro Cultural de Belém e presidente do Conselho de Curadores da Fundação Oriente.

"Mas foi enquanto presidente do INA [Instituto Nacional de Administração] que tive a oportunidade de com ele conviver e colaborar mais de perto, de conhecer a excelente obra que ali desenvolveu", ressalvou.

Na mensagem, Marcelo Rebelo de Sousa ressaltou o facto do antigo ministro ter recebido vários prémios e condecorações, incluindo a de Oficial da Legião de Honra (França), a de Grande-Oficial da Ordem da Instrução Pública e a de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.